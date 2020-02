Rodina je základ

Štát by ju mal chrániť. Rodina je základná zložka našej spoločnosti. Ako motivovať mladých v súčasnej dobe?

Príkladom môže byť Maďarsko, ktoré má dlhodobé problémy s pôrodnosťou. Rozhodli sa pre podporu rodín s deťmi a žien, ktoré sa rozhodnú vydať a mať deti, vo forme dotovaných pôžičiek na zabezpečenie bývania. Všetky ženy do 40 rokov, ktoré sa prvý raz vydávajú, budú mať nárok na pôžičku 10 miliónov forintov (vyše 31-tisíc eur) s nízkym úrokom. Keď porodia dve deti, tretina pôžičky sa im odpustí. Po treťom dieťati sa škrtne celá pôžička. Všetky ženy s najmenej štyri deťmi už viac nebudú platiť daň z príjmu. Ak, samozrejme, budú pracovať a nielen sa starať o deti a domácnosť. Ohlásené opatrenia sa majú týkať len rodín s deťmi, ktoré sa narodili v manželstve. Dnes sa však viac ako 40 percent detí v Maďarsku rodí mimo manželstva (Slovensko je na tom rovnako). Aj na zvýhodnený úver budú mať nárok len vydaté ženy, a nie slobodné matky. Rodiny s viac ako dvoma deťmi získajú výhodnú pôžičku na bývanie, pri troch a viac deťoch pôjde o pôžičku na kúpu auta s viac než siedmimi sedadlami.

Hoci sa za posledné desaťročie pôrodnosť na Slovensku vyvíja pomerne lepšie ako v Maďarsku, podpora rodiny je dôležitá. Plán podpory manželstva a zdravého rodinného vzťahu u našich susedov môžeme len chváliť. Ako matka, ktorá zažila materskú dovolenku a vie, aký tvrdý býva návrat do práce, vidím veci aj z praktického hľadiska zo strany ženy. Predstava mať štyri deti v súčasnej spoločnosti nie je nereálna. V Maďarsku budú tieto ženy oslobodené do konca života od daní. Ale len v prípade, ak budú pracovať. V prepočte a „normálnom jazyku“ to znamená, že pri štyroch deťoch zostáva matka v domácnosti celých 12 rokov. Reálne pritom za ten čas nemusí mať kontakt s pracovnou oblasťou, v ktorej predtým pracovala. Čo sa týka jednoduchých manuálnych prác, je to takpovediac zvládnuteľné. Ale, čo ak ide o odbornú profesiu, napríklad na pozícii zdravotná sestra? Viete si predstaviť, že sa po 12 rokoch v domácnosti vrátite do plného nasadenia v takejto dôležitej profesii? V tomto prípade, ale aj v mnohých iných, treba zaviesť bezplatné nábehové kurzy po materských dovolenkách, aby prechod do práce bol oveľa jednoduchší a bez zbytočného stresu.

V súčasnosti len málo žien chce zostávať na materskej počas celého jej trvania. Ak nie sú dostupní starí rodičia, ktorí by pomohli pri strážení dieťaťa, matky často využívajú jasle pre deti do troch rokov. Na Slovensku je však stále nedostatočný počet voľných miest. Preto by sa jedno z opatrení na podporu rodiny malo týkať aj tvorby nových miest v materských školách a jasliach. Ak sa nám podarí, že stúpne počet detí, musíme mať na zreteli, že to, čo im momentálne ponúkame, nie je dostačujúce. Vytvárať nové miesta vo verejných jasliach je logické a potrebné. Alebo je ďalšou možnosťou opatrenie, ktorým sa môžeme inšpirovať u našich maďarských susedov, a teda finančná pomoc pre starých rodičov, ktorí budú mať nárok na príspevok na starostlivosť o svoje vnúčatá (namiesto rodičov). Čo je v súčasnosti jediná možnosť pri katastrofálnom počte jaslí, kde samosprávy nemajú zatiaľ ani finančné, ani priestorové možnosti na ich rozvoj. Jednou z mojich snáh, ktoré sa budem snažiť v parlamente presadiť, je aj menšia byrokracia pri dokladovaní týchto úkonov.